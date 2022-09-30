Acun Ilıcalı'dan Hastane Paylaşımı! Sağlık Personeline Teşekkür Etti - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan Hastane Paylaşımı! Sağlık Personeline Teşekkür Etti

30.09.2022 22:14
Acun Ilıcalı'dan Hastane Paylaşımı! Sağlık Personeline Teşekkür Etti

Acun Ilıcalı, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğinin müjdesini sevenleriyle paylaşırken, hastane personeline ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Instgram sayfasından yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğinin müjdesini sevenleriyle paylaşırken, hastane personeline ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda "Başta ameliyatımı yapan Prof. Dr. Mustafa Karahan ve bu süreçte emeği geçen tüm değerli sağlık personeline, bizi çok güzel ağırlayan Acıbadem Hastanesi'ne, Mehmet Ali Aydınlar ve Mustafa Eröğüt'e, ziyaret ve mesajlarıyla destek olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum.. Beni evimde hissettiren sevgili hasta bakıcı ve hemşirelerime ayrıca teşekkür ediyorum, onları seviyorum : ) Tedavim boyunca gördüğüm yoğun ilgi ve sevgi beni çok mutlu etti. İş hayatımda önemli başarılar elde ettim ama bu sevgi paha biçilemez. Bu mutluluğun benim en kısa sürede iyileşmemi sağlayacağına eminim." ifadelerini kullanan Ilıcalı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'dan Hastane Paylaşımı! Sağlık Personeline Teşekkür Etti - Son Dakika

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