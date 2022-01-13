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Acun Ilıcalı, kendini İngiliz basınına övdü! - Son Dakika

Acun Ilıcalı, kendini İngiliz basınına övdü!

13.01.2022 23:56

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiliz basınına özel hayatıyla ilgili bomba itiraflarda bulundu. Uzun süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı, hayatını pembe diziye benzeterek, "Kişisel hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir. Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim" ifadelerini kullandı.

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere'de ulusal yayın yapan DailyMail'e konuştu. 2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Ilıcalı, özel hayatına dair samimi ve çarpıcı ifadeler kullandı.

"HAYATIM DİZİ OLABİLİR"

"Kişisel hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir" diyen Ilıcalı açıklamasının devamında "Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim" şeklinde konuştu.

"24 YAŞIMDAYKEN İFLAS ETTİM"

Acun Ilıcalı açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"20 yaşında evlendim. 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi. 15 kırık kemikle hayatta kaldı. 23 yaşımdayken bir motosiklet kazası geçirdim ve arkadaşım yanımda vefat etti. 24 yaşımdayken iflas ettim ve bir işim yoktu. Hayattaki her olumsuzluğu yaşadım."

MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla gündemde olan 23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın mesleği de ortaya çıktı. Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'nın hemşirelik okulundan mezun olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı, kendini İngiliz basınına övdü!
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Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı, kendini İngiliz basınına övdü! - Son Dakika Magazin


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