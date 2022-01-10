Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup maçını tribünden takip etti. Ilıcalı'yı maç öncesi alkışlarla karşılayan İngiliz ekibinin taraftarları, tribünde Türk bayrağı açtı. Ilıcalı, karşılaşmayı sevgilisi Çağla Altunkaya ile izledi.
Acun Ilıcalı ve sevgilisinin maçı izlediği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bir ayrıntı kimsenin gözünden kaçmadı. O da Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik oldu. Ilıcalı, 30 Aralık'ta Maslak'ta özel bir hastanede gözünden operasyon geçirdiği iddia edildi.Acun Ilıcalı, maçı sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın kardeşiyle birlikte izledi
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep - Son Dakika Magazin