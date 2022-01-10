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Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep

10.01.2022 07:49

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, satın aldığı Championship takımlarından Hull City'nin Everton'la oynadığı maçı sevgilisi ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi ile izledi. Tribünde görüntülenen Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişlikler ise kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin 30 Aralık'ta gözünden operasyon geçirdiği öne sürüldü.

Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup maçını tribünden takip etti. Ilıcalı'yı maç öncesi alkışlarla karşılayan İngiliz ekibinin taraftarları, tribünde Türk bayrağı açtı. Ilıcalı, karşılaşmayı sevgilisi Çağla Altunkaya ile izledi.

GÖZÜNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Acun Ilıcalı ve sevgilisinin maçı izlediği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bir ayrıntı kimsenin gözünden kaçmadı. O da Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik oldu. Ilıcalı, 30 Aralık'ta Maslak'ta özel bir hastanede gözünden operasyon geçirdiği iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, maçı sevgilisi ve Şeyma Subaşı'nın kardeşiyle birlikte izledi
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Türk Bayrağı, Acun Ilıcalı, Hull City, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep - Son Dakika
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