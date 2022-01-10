Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep

Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı FA Cup maçını tribünden takip etti. Ilıcalı'yı maç öncesi alkışlarla karşılayan İngiliz ekibinin taraftarları, tribünde Türk bayrağı açtı. Ilıcalı, karşılaşmayı sevgilisi Çağla Altunkaya ile izledi.

GÖZÜNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Acun Ilıcalı ve sevgilisinin maçı izlediği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bir ayrıntı kimsenin gözünden kaçmadı. O da Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik oldu. Ilıcalı, 30 Aralık'ta Maslak'ta özel bir hastanede gözünden operasyon geçirdiği iddia edildi.