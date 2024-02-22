Acun Ilıcalı, Survivor\'ı heyecanlı şekilde izleyen gençleri Dominik\'e davet etti

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, tansiyonun bir an olsun düşmediği bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmayı heyecanlı şekilde izleyen avukat Ezgi Kılıç ve arkadaşları, o anları sosyal medya hesabından yayınlayınca Acun Ilıcalı'dan davet gecikmedi.

Arkadaşlarıyla heyecanlı şekilde Survivor'ı izlediği anları yayınlayan Kılıç, Ilıcalı'ya seslenerek "Acun Abi benden daha heyecanlı izleyicin varsa kapışmak isterim" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada hızla yayılan videoya sessiz kalamayan Acun Ilıcalı ise "Eğer zamanınız uygun olursa dördünüzü de Dominik'e davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın daveti karşısında şaşkına uğrayan genç avukat ise "Geliyoruz" karşılığını verdi.