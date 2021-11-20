Üye Girişi
Ada Masalı final yapıyor - Son Dakika

Ada Masalı final yapıyor

20.11.2021 09:13

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Ada Masalı dizisi final yapıyor. Dizi 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölüm ile final yapacak.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın yanı sıra Beril Pozam, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Nihan Büyükağaç, Bedia Ener gibi usta isimlerin başrolü paylaştığı Ada Masalı dizisinden kötü haber geldi. Yaz dizisi olarak başlayan ancak yeni sezonda da ekrana gelmeye devam eden Ada Masalı'nın önümüzdeki günlerde final yapacağı iler sürüldü.

25. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Instagram hesabından dizinin akıbeti hakkında paylaşım yapan gazeteci Birsen Altuntaş, " Ay Yapım'ın Star TV için çektiği Ada Masalı dizisi final yapan projeler arasına katılıyor. Başrolünü Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı dizi 25. bölümde ekrana veda edecek" ifadelerini kullandı.

Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapıyor

FİNAL KARARI HAYRANLARINI KIZDIRDI

Geniş bir hayran kitlesi bulunan dizinin final yapacağı iddiası hayranlarını üzdü. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan izleyiciler, "Bu dizi final yapamaz" yorumunda bulundu.

Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapıyor
Ada Masalı dizisi 25. bölümde final yapıyor
Ada Masalı final yapıyor

Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı, Alp Navruz, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ada Masalı final yapıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı 09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? 08:57 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok 07:33 Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti 21:38 Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor 18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı 16:37 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem 16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi

Son Dakika Haberleri
09:13 Ada Masalı final yapıyor
09:09 Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek
09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı
09:05 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık
09:00 İntihar eden iki kardeşle ilgili korkunç iddia!
08:56 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?
01:39 Resmi Gazetede yayınlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı
01:19 Meral Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete sitemi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok
00:52 Kahraman antrenör bir an bile düşünmedi! Türkiye, depremde engelli öğrencisine siper olan o hocayı konuşuyor
00:42 Canlı yayına damga vurdular! Ersan Şen ve AK Partili Birinci arasında geçen "görevden alma" tartışması büyüdü
Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek         
09:09
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti         
07:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı         
20:44
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!         
15:18
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 09:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ada Masalı final yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement