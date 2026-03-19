Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Haberin Videosunu İzleyin
19.03.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisiyle ilgili kimsenin bilmediği bir bilgiyi açıkladı. Gürlek, bir zamanlar Ekmek Teknesi dizisinde rol aldığını açıkladı.

Son günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişine dair dikkat çeken bir detay paylaştı. Gürlek, bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi dizisinde rol aldığını açıkladı.

"GARSONLUK YAPTIM, DİZİLERDE OYNADIM"

YouTube'da Adem Metan'ın sunduğu programa konuk olan Bakan Gürlek'in kamuoyu tarafından pek bilinmeyen geçmişini anlattı.

Dizinin bir bölümünde yer aldığını belirten Gürlek, "Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i "Baba büyüksün" deyip alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 10:54:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.