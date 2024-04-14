Fatma Turgut, Adana\'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda konser verdi

Survivor 2024 All Star... 5. DÜELLODAN ÇIKAMADI!

Mavi takımdan Yasin, Yaman ve Hakan ile Kırmızı takımdan Sercan eleme adayları arasında yer alıyor. İlk turda Sercan ve Hakan, Yasin ve Yaman karşılaştı. Yaman ve Sercan bir sonraki tura yükseldi. İkinci turda Yasin ve Hakan karşılaştı ve Yasin galip geldi. Hakan yarışmaya veda etti. Ayrıca, Survivor'da yaşanan tartışmaların yer aldığı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.