Fatma Turgut, Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi - Son Dakika
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Fatma Turgut, Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi

Fatma Turgut, Adana\'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda konser verdi

Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ilk gününde şarkıcı Fatma Turgut, Merkez Park'ta konser verdi. Saat 21.00'de başlayan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve en sevilen parçalarını seslendiren Turgut'a müzikseverler eşlik etti. Karnavalın ilk gününü coşkuyla geçiren katılımcılar, Fatma Turgut'un konseriyle keyifli bir gece yaşadı.

14.04.2024 00:29  Güncelleme: 00:30
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Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Fatma Turgut konser verdi.

Karnavalın ilk gününde Merkez Park'ta Fatma Turgut konseri düzenlendi. Saat 21.00 itibariyle başlayan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. En sevilen parçalarını seslendiren Turgut'a müzikseverler eşlik etti. Konsere katılım sağlayan vatandaşlar karnavalın ilk gününü coşkuyla geçirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Fatma Turgut, Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatma Turgut, Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser verdi - Son Dakika
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