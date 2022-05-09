Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler yaşandı? Volkan, Sarpça'dan ayrıldı mı? - Son Dakika
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Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler yaşandı? Volkan, Sarpça'dan ayrıldı mı?

09.05.2022 09:13
Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler yaşandı? Volkan, Sarpça'dan ayrıldı mı?

Dün akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Adı Sevgi dizisinde Ekrem, inşaatlarda çıkan sorunla ilgilenmek üzere Azerbaycan'a gidince, yaşanan olayla birlikte halkın Volkan'a karşı büyüyen tepkisini Macide bastırmakta zorlanır.

BaşrollerindeYunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş ve Fatih Al'ın başrolünde yer aldığı Adı Sevgi dizisinde Doğukan'ın aslında Ekrem ve Belkıs'ın oğlu olduğunu öğrenen Emir, ablası ile tekrar iletişime geçecektir.

ADI SEVGİ DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Elif ve Emir, nehrin kenarında karşılaştıkları tabloyla büyük bir acı yaşarlar. Volkan ise, Mehmet'in ölümüyle herkesin onun peşine düşeceğini düşünerek Zeynep'le birlikte Sarpça'dan ayrılmak ister. Ancak gelen haber, planlarında değişiklik olmasına neden olur.

Ekrem, inşaatlarda çıkan sorunla ilgilenmek üzere Azerbaycan'a gidince, yaşanan olayla birlikte halkın Volkan'a karşı büyüyen tepkisini Macide bastırmakta zorlanır. Herkes Volkan'ın da Sarpça'dan ayrıldığını düşünürken, Emir ve Elif morallerini düzeltmek için kızları alışverişe götürür. Emir'in Elif'e verdiği hediye, duygularını açığa çıkarır.

Öte yandan Doğukan'ın aslında Ekrem ve Belkıs'ın oğlu olduğunu öğrenen Emir, ablası Leyla'yla tekrar iletişime geçer. Esma, Doğukan'a karşı ailesinin ön yargısıyla başa çıkmak zorundadır.

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Gizem Güneş, Adı Sevgi, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler yaşandı? Volkan, Sarpça'dan ayrıldı mı? - Son Dakika


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