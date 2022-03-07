Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı? - Son Dakika
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Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?

07.03.2022 09:43
Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?

Yapımcılığını Koliba Film Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme alıyor. Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan gibi oyuncular yer alıyor.

ADI SEVGİ DİZİSİNDE DÜN NELER OLDU?

Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?

Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.

Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan Adı Sevgi dün izleyici ile buluştu.

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Son Dakika Magazin Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı? - Son Dakika


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