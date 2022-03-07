Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı? - Son Dakika

ADI SEVGİ DİZİSİNDE DÜN NELER OLDU?

Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan Adı Sevgi dün izleyici ile buluştu.