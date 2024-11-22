Ağrı'da Öğretmenler Günü Konseri - Son Dakika
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Ağrı'da Öğretmenler Günü Konseri

Ağrı\'da Öğretmenler Günü Konseri

Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğretmenler için düzenlenen konser, coşku ve ödüllerle kutlandı.

22.11.2024 13:02
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Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Özel Eğitim Uygulama Okulu müzik öğretmeni Nizamettin Ardin, meslektaşlarına özel bir konser verdi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcıları Tuncay Karataş ve Ahmet Raşit Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Müzik öğretmeni Nizamettin Ardin, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla meslektaşlarına unutulmaz anlar yaşattı. Hareketli şarkılarla öğretmenleri coşturan Ardin, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Etkinlikte ayrıca yapılan çekilişle öğretmenlere çeşitli firmalardan hediye çekleri dağıtıldı. Programda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hatırat-ı Muallim" adlı anı yazma yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödül ve plaket takdim edildi.

Programın sonunda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak bu özel günde meslektaşlarının yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ağrı'da Öğretmenler Günü Konseri - Son Dakika

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