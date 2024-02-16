Ahmet Kaya'nın Abisi Mustafa Kaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ahmet Kaya'nın Abisi Mustafa Kaya Hayatını Kaybetti

Ahmet Kaya\'nın Abisi Mustafa Kaya Hayatını Kaybetti

Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın abisi olan müzisyen ve ressam Mustafa Kaya, geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybetti. Uzun süredir kalp rahatsızlığı olan Kaya'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Mustafa Kaya, son röportajında kardeşinin filmi için izinsiz yapılan her şeyin yanlış olduğunu ve filme karşı olduğunu belirtmişti. Cenaze namazı cumartesi günü Pendik Zeliha Hatun camisinde kılınacak ve ardından Yeni Şeyhli mezarlığına defnedilecektir.

16.02.2024 20:12
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DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın abisi müzisyen ve ressam Mustafa Kaya hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybeden Kaya cumartesi günü Pendik Zeliha Hatun camisinde kılınacak cenaze namazını sonrası Yeni Şeyhli mezarlığına defnedilecek…

Uzun süredir kalp rahatsızlığı olan Kaya'nın ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Mustafa Kaya kardeşi gibi çok sayıda albüm sahibi olmak ile beraber ressamlıkta yapıyordu.

Son röportajını DurakMedya'ya veren Mustafa Kaya, kardeşinin filmi için, izinsiz yapılan herşeyin yanlış olduğunu ve filme karşı olduğunu söyledi.

Kaynak: Magazinkolik

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