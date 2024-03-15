Paris'te hayatını kaybeden protest müziğinin öncü ismi Ahmet Kaya'nın ölmeden önce verdiği konser kayıtları ilk kez yayınlandı. Sanatçının konserde okuduğu" Sabah namazına kalktım Kozan'dan " isimli türkü büyük beğeni topladı.
Hayranlarının ilk kez dinlediği türkü kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın ölmeden önce verdiği konser kayıtları ilk kez yayınlandı.
Eşi Gülten Kaya Hayaloğlu tarafından yayınlanan kayıtlar sanatçının hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Sanatçının söylediği " Sabah namazına kalktım Kozan'dan " türküsü kısa sürede büyük izlenme aldı.
Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde linç edilmişti
10 Şubat 1999'da düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ödül töreninde Kaya, sarf ettiği sözler nedeniyle linç girişimine uğramıştı. Kaya, "Kürtçe bir şarkı yapıp yasaklasalardı, o zaman ben de onu yasaklardım.
Ama bu ülkede Kürtçe şarkı söylemek yasak değil. Ben de bu ülkenin bir vatandaşı olarak Kürtçe şarkı söylemek istiyorum" sözlerini sarf etmişti.
Bu olaydan sonra hakkında "bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık" suçlamasıyla dava açıldı. Kaya, aynı yıl Berlin'de verdiği konserde sarfettiği öne sürülen sözler ve kullandığı iddia edilen görseller nedeniyle de DGM'de yargılanmaya başladı. Bu davalarda toplam 10.5 yıl hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.
Kaya, bu baskılara dayanamayarak 16 Haziran 1999'da Fransa'ya sürgüne gitti. Sürgün yıllarında müzik çalışmalarına devam eden Kaya, 16 Kasım 2000'de Paris'te hayatını kaybetmişti.
Ahmet Kaya Resmi Sayfası (@ahmetkayagam)'in paylaştığı bir gönderi
Ahmet Kaya Resmi Sayfası (@ahmetkayagam)'in paylaştığı bir gönderi
Son Dakika › Magazin › Ahmet Kaya'nın Ölmeden Önceki Konser Kayıtları İlk Kez Yayınlandı - Son Dakika
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