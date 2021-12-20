Kıbrıs Zafere Doğru dizi setinden eğlenceli anlar! Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi

TRT 1'in sevilen dönem işlerinden biri olan ve Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi isimlerin bünyesinde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizi seti eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı.
Dizide Kemal Dereli karakterini canlandıran Ahmet Kural çekime ara verdikleri sırada kamera karşısına geçip ''Gesi Bağları'' türküsünü set çalışanları ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Ünlü oyuncuya Esat Gökhan Kanat, Mehmet Aykaç, Musab Ekici ve Ömer Turan'da eşlik ettiler.
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