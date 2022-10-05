Ahu Tuğba... 'EVİM GÖÇTÜ, ARABAM SULAR ALTINDA KALDI!' - Son Dakika
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Ahu Tuğba... 'EVİM GÖÇTÜ, ARABAM SULAR ALTINDA KALDI!'

05.10.2022 12:37
Ahu Tuğba... 'EVİM GÖÇTÜ, ARABAM SULAR ALTINDA KALDI!'

ABD'nin Florida eyaletini vuran ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği Ian Kasırgası'ndan etkilenen Ahu Tuğba ve kızının evi sular altında kaldı.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Tuğba, "Çok kötüyüm. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum" dedi.

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba, uzun yıllardır kızıyla birlikte Amerika'da yaşıyor.

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu, ABD'nin Florida eyaletini vuran ve 100'e yakın hayatını kaybettiği Ian Kasırgası'nın mağduru oldu.

"EVİM GÖÇTÜ, ARABAM SULAR ALTINDA KALDI"

Onlarca kişinin öldüğü kasırgada Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in evi de sular altında kaldı. Zor günler yaşayan Tuğba, kızıyla birlikte evlerinden ayrıldı.

Magazinsortie.com'a özel açıklama yapan Tuğba, Florida'dan Güney'e kızı Anjelik'in babaannesinin evine gittiklerini söyledi.

Son durumundan bahseden Tuğba, "Burası büyük bir felaket bölgesi şu an.

Ian kasırgası Küba'dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi her yeri paramparça ederek.

Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın" dedi.

"YÜZYILIN KASIRGASI, ALLAH DÜŞMANIMA BİLE YAŞATMASIN"

Kasırgada yaşadıklarından bahseden ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların evleri, arabaları gitti...

Onları da bırak, hayatları gitti, birikimleri gitti... İşyerleri kapandı. Bizde hiç uyumadık.

Arka taraftaki 2 katlı binaya çıktık. O bina olmasaydı yaşanacakları düşünemiyorum bile.

Şehir bitti... Yüz yılın kasırgası bu. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, düşmanıma bile.

Burada sigortan varsa ödüyorsun, sonra sana ödeme yapıyorlar.

Ama giden hayatlar ne olacak. Onları geri getirmezsin ki."

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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Ahu Tuğba... 'EVİM GÖÇTÜ, ARABAM SULAR ALTINDA KALDI!' - Son Dakika

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