Ailesinin bir kısmı göçük altında kalan oyuncu Uğur Aslan'dan yardım çağrısı: Ailemi kaybettik sayıyoruz, destek olun - Son Dakika
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Ailesinin bir kısmı göçük altında kalan oyuncu Uğur Aslan'dan yardım çağrısı: Ailemi kaybettik sayıyoruz, destek olun

07.02.2023 10:53

Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Hatay'da meydana gelen depremde abisi, yengesi ve yeğenlerinin enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yardım bölgeye yeterli yardımların gitmediğini belirten Aslan, "Ailemi kaybetmiş olarak sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde depremi Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'da yaşayan abisi, yengesi ve yeğenlerinin saatlerdir enkaz altında olduğunu söyleyen oyuncu Uğur Aslan, umutlarını kestiklerini söyleyerek yardım çağrısında bulundu.

"ABİM, YENGEM VE YEĞENLERİMİ KAYBETMİŞ SAYIYORUZ"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak enkaz altındaki ailesiyle ilgili bilgi veren oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Çok kötü bir gün geçiriyoruz. Hatay'la ilgili çok soru işareti var. Abim, yengem ve yeğenlerim maalesef göçük altında. Biz onları artık kaybetmiş olarak sayıyoruz. Onlara müdahale edecek bir süreç çalışmadı. Orada oluşan bir takım hasarlardan dolayı olduğu söyleniyor. Sayın valimiz yardım gidebilmesi için altyapı da sorunlar olduğunu söyledi. Tek temennim hızlı müdahale edilmesi. En azından kalanlar için... Herkes sağlığına kavuşur diye bir temennide bulunmak dışında bir şey söyleyemiyorum.

"DURUM ÇOK KÖTÜ, LÜTFEN DESTEK OLUN"

Yeğenlerimle nadir olarak iletişim kurabiliyorum. Ailemden aldığım bilgilere göre; insanların bir kısmı kendi çabalarıyla kurtulmuş, yakınlarını kurtarmış. Durum çok kötü. Kurduğumuz bağlantılarla battaniye ve gıda desteği ulaştırmaya çalıştık. Polat Yağcı da bölgeye tır mutfağı kurarak bir süre yemek vermek istedi. Hatay'da ciddi şekilde yardıma ihtiyaç var. Lütfen destek olun. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çok zor bir süreçten geçiyorum. Bu hepimizin sınavı. Umarım hepimiz bu sınavdan başarıyla çıkarız."

Ailesinin yarısı enkaz altında! Oyuncu Uğur Aslan'ın yardım çığlığı: Ailemi kaybettik sayıyoruz, lütfen destek oldun
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Kahramanmaraş, Uğur Aslan, Hatay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ailesinin bir kısmı göçük altında kalan oyuncu Uğur Aslan'dan yardım çağrısı: Ailemi kaybettik sayıyoruz, destek olun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesinin bir kısmı göçük altında kalan oyuncu Uğur Aslan'dan yardım çağrısı: Ailemi kaybettik sayıyoruz, destek olun - Son Dakika
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