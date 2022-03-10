Aileye Girdi! Ünlü Oyuncu Nişanlanıyor! - Son Dakika

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl eylül ayında dört yıllık sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz gece sevgilisi ve ailesiyle bir etkinlikte görüntülendi.

AİLEYLE İLK POZ

Yolaç Özcan, sevgilisinin anne ve babasıyla mutluluk pozu verdi.

'NİŞANLANIYORLAR' İDDİASI

Helvacıoğlu ve Özcan'ın yakın zamanda nişanlanacağı iddia edildi.

"EĞER EVLENİRSEK..."

Helvacıoğlu, geçtiğimiz haftalarda özel hayatı hakkında konuşmuştu. Güzel oyuncu, "Yolaç Özcan ile evlenecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Bilmem... Belki olur sürpriz. İlişkimiz güzel gidiyor. Evlenme durumumuz olursa sizin haberiniz olur." yanıtını vermişti.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pu su, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu şu sıralar 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide Engin Öztürk ile başrolü paylaşıyor.

İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İrem Helvacıoğlu bir süredir ünlü gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyor.