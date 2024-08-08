Ajda Pekkan'ın argo ifadelerle protokoldekileri azarladığı anlardan yeni görüntüler - Son Dakika
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Ajda Pekkan'ın argo ifadelerle protokoldekileri azarladığı anlardan yeni görüntüler

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Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Süperstar, konserinde; aralarında kardeşi Semiramis Pekkan'ın da olduğu protokolde oturan kişilerin erken ayrılmasına çok sinirlendi. Ünlü şarkıcının gergin anlarına dair yeni görüntüler sosyal medyaya düştü

08.08.2024 15:40  Güncelleme: 15:48
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Süperstar olarak anılan 78 yaşındaki Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu. Güzel başlayan konserde ünlü şarkıcı, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilere sert sözlerle tepki gösterdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ajda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Pekkan'ın tepki gösterdiği anlara dair yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü şarkıcının "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra s... gitsem siz ne dersiniz? Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" ifadelerini kullanırken bir hayli öfkeli olduğu görüldü.

Ajda Pekkan\'ın argo ifadelerle protokoldekileri azarladığı anlardan yeni görüntüler

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Son Dakika Magazin Ajda Pekkan'ın argo ifadelerle protokoldekileri azarladığı anlardan yeni görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman Koca: haklı..erken gideceksen işgal etme.saygısızlık resmen 106 37 Yanıtla
  • emin kararlı: ülkenin dertleri bitti bunun konserinden niye erken gitmişler onu tartışıyoruz 68 29 Yanıtla
    Ramo: ülkenin derdi senin gibiler kusura bakma 0 1
  • Yunuss Bayern: Ünlülerde Nefret ediyorum. 37 19 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Ablam haklı olarak fena fırçalamış protokol protokol olalı böyle fırça görmemiştir herhalde 42 8 Yanıtla
  • sertug: sosyal medyaya 2 foto Ajda konserindeyim havası sonra yallah?? 37 3 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Ünlülerden Nefret ediyorum. 20 17 Yanıtla
  • Atilla Kendigelen: ben Zeki Müren I canlı izledim. çocuktum. gazinodaydik. sahne aldı ve garsonlar servisi durdurdu. herkes çatal bıçak kaşık bıraktı. sanata ve sanatçıya saygı böyleydi. 32 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: abla 200 yaşına kadar sen yaşayacaksın ama bizim öyle bı şansımız yok:) 19 0 Yanıtla
  • Mehmet Türk: HELALLL 15 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ajda Pekkan'ın argo ifadelerle protokoldekileri azarladığı anlardan yeni görüntüler - Son Dakika
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