Ajda Pekkan\'ın argo ifadelerle protokoldekileri azarladığı anlardan yeni görüntüler

Magazin

Süperstar olarak anılan 78 yaşındaki Ajda Pekkan, önceki akşam Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu. Güzel başlayan konserde ünlü şarkıcı, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilere sert sözlerle tepki gösterdi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ajda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı. Pekkan'ın tepki gösterdiği anlara dair yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü şarkıcının "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra s... gitsem siz ne dersiniz? Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" ifadelerini kullanırken bir hayli öfkeli olduğu görüldü.