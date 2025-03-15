Ajda Pekkan ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı

Süperstar Ajda Pekkan'ın ultra lüks villası, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalında ilk kez detaylı şekilde görüntülendi. 1,5 dönüm arazi üzerinde yer alan ve büyüklüğüyle dikkat çeken villa, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Sanat camiasında sık sık benzerlikleriyle karıştırılan iki kardeşten Semiramis Pekkan, takipçileri için Ajda Pekkan'ın evini gezdirerek eşsiz detayları paylaştı. Modern ve zarif dekorasyonuyla adeta bir sanat eseri gibi görünen villada 6 oda, 2 salon, spor salonu, çalışma odası, havuz, yaz bahçesi, asansör ve hizmetli yaşam alanı bulunuyor.

ULTRA LÜKS VİLLAYA BEĞENİ YAĞDI

Toplam net kullanım alanı 960 metrekare olan villanın geniş bahçesi ve dev havuzu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Pekkan'ın yıllardır şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken tarzı, ev dekorasyonuna da yansımış durumda. Özel mobilyalar, sanatsal dokunuşlar ve doğayla iç içe tasarım detayları villaya benzersiz bir atmosfer katıyor. Semiramis Pekkan'ın tanıttığı bu gösterişli yaşam alanı, sosyal medyada hızla yayılarak hayranlardan övgü dolu yorumlar aldı. Ajda Pekkan'ın göz kamaştıran evi, lüks yaşam tutkunları için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.