Açıkyıldız'dan şarkıcı Gülşen'e tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Açıkyıldız'dan şarkıcı Gülşen'e tepki

26.08.2022 12:58
Açıkyıldız'dan şarkıcı Gülşen'e tepki

AK Parti Ardahan merkez ilçe başkanı Özgür Açıkyıldız, konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen'i eleştirdi.

AK Parti Ardahan merkez ilçe başkanı Özgür Açıkyıldız, konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen'i eleştirdi.

Açıkyıldız, "İmam hatip okullarından şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz gibi hakkın ve adaletin yolunda can veren kahramanlar çıkmıştır" dedi.

Açıkyıldız, "Yıllardır ülkemizde belli bir kitlenin içinde sakladığı din düşmanlığı kendine sanatçı diyen bir ahlaksız tarafından tekrardan dile getirilerek kendini göstermiştir. Yıllardır ülkemizde dini eğitimin kalesi olmuş ve Cumhurbaşkanı çıkaran potansiyelli öğrencilerin eğitim yuvası olan İmam-Hatip okullarına atılan iftira ve karalama içeren sözleri şiddetle kınıyorum. Sanatçı toplumun tüm değerlerini benimseyen ve toplumun tamamını kucaklayan insanların taşıyacağı bir sıfattır. Asıl sapıklık ise sergileyecekleri bir sanata ve yeteneğe sahip olmayan kişilerin giydikleri kıyafetler, sergiledikleri vücutlar ve yaptıkları toplumu bölen açıklamalarla gündem olma çabalarıdır. Gülşen denen şahsın yaptığı açıklamada bu sapıklığın bir neticesidir" dedi. - ARDAHAN

YORUMLAR
500
Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur? Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
Kaynak: İHA

Ardahan, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Açıkyıldız'dan şarkıcı Gülşen'e tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 12:58:36. #1.11#
SON DAKİKA: Açıkyıldız'dan şarkıcı Gülşen'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement