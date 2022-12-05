Akasya Durağı'nın minik Can'ı yıllar sonra görüntülendi! Son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akasya Durağı'nın minik Can'ı yıllar sonra görüntülendi! Son halini görenler tanıyamıyor

05.12.2022 11:00

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı. Bora'nın değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri, dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

Akasya Durağı'nın Can'ı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Son halini görenler inanamıyor

FİNALDEN SONRA SIRRA KADEM BASTI

Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra sırra kadem bastı. Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora, son haliyle ağızları açık bıraktı.Sosyal medya hesabını gizli kullanan Bora'nın değişimini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Erimşah Bora'nın son hali:

Akasya Durağı'nın Can'ı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Son halini görenler inanamıyor
Akasya Durağı'nın Can'ı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Son halini görenler inanamıyor
YORUMLAR
500
03 Aralık 2022 Tv 2 Yayın Akışı 03 Aralık 2022 Tv 2 Yayın Akışı

Akasya Durağı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akasya Durağı'nın minik Can'ı yıllar sonra görüntülendi! Son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Eski Fenerbahçeli Ayew, Dünya Kupası'nda yaşadıklarıyla 7 yaşındaki kızını hastanelik etti
11:02 İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede oldu! İşte torunu için seçtiği isim
10:57 MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'ye bir darbe daha! Ayn İsa eyaleti sorumlusu "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi
10:54 Altın Kelebek töreninde ödül alan Zeynep Bastık, sosyal medyanın tepkisini topladı: Diğer şarkıcıların hakkın yendi
10:51 Akasya Durağı'nın minik Can'ı yıllar sonra görüntülendi! Son halini görenler tanıyamıyor
10:21 Messi'nin eşi Antonela, oğlunun tribünde yaptığı hareketi görünce sert tepki gösterdi
10:04 18 ay aradan sonra enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu
09:58 Eyüpsultan'da 19 kişinin yaralandığı tramvay-İETT otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı
09:57 Altın Kelebek'te En İyi Rapçi Ödülü'nü alan Sefo'nun sahne kostümü tiye alındı: Robot Babür olmuş
09:45 Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Şahsı, linç girişiminden polis ekipleri kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 11:30:26. #1.11#
SON DAKİKA: Akasya Durağı'nın minik Can'ı yıllar sonra görüntülendi! Son halini görenler tanıyamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement