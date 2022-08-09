Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi - Son Dakika
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Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi

09.08.2022 16:12
Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi

Emel Sayın'ın kardeşi Fatma Teştak, akciğer tedavisi görürken hayatını kaybetti. Kardeş acısıyla yıkılan Emel Sayın, kardeşini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Emel Sayın'ın 9 aydır kanser tedavisi gören 74 yaşındaki ablası Fatma Tektaş, hayatını kaybetti. Fatma Tektaş, bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Habertürk'te yer alan habere göre, Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün'ün yalnız bırakmadığı Emel Sayın, törende zor anlar yaşadı. Kardeş acısıyla yıkılan Sayın, tabutun başında uzun süre gözyaşı dökerek dua ederken ayakta güçlükle durabildi. Tektaş, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

KARDEŞİNİN HASTALIĞIYLA İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda kardeşinin kansere yakalanmasıyla ilgili konuşan usta sanatçı, "Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Emel Sayın, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Emel Sayın, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Emel Sayın, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu
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