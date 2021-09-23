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'Âkif'e görkemli gala - Son Dakika

'Âkif'e görkemli gala

23.09.2021 10:13
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Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filmi, yarın vizyona giriyor.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filmi, yarın vizyona giriyor.

Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı filmin galası, önceki gün ÖzdilekPark Cinetime'da yapıldı. Geceye Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da katıldı.

'Âkif'e görkemli gala

Gecenin konukları arasında ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de vardı. Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

'Âkif'e görkemli gala

Hazım Körmükçü - Murat Han

Başrol oyuncuları Yavuz Bingöl ve Fikret Kuşkan, filmde rol alan Mine Çayıroğlu, Murat Han, Hazım Körmükçü, Başaran Yavuz, Dila Kaşıkçı, Simge Bozbıyık ve çocuk oyuncu Kıvanç Aktan'la birlikte kameraların karşısına geçti.

Yaşadıkları heyecanı dile getiren oyuncular, filmin seyirciyle buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

'Âkif'e görkemli gala

Mine Çayıroğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Atatürk'ün izinde olan bir sanatçı olarak; bu projede yer almaktan çok mutluyum. Umarım gişesi bol olur, çok insana ulaşır ve kalplerine dokunur."

'Âkif'e görkemli gala

Mehmet Akif Ersoy'a hayat veren Yavuz Bingöl, "Şiiri yazdığı masaya dokunmak, koltuğuna dokunmak, yattığı yatakta uzanmak çok etkileyiciydi. Tarihi bir kişiliği oynamak onur vericiydi, inşallah izleyen herkes memnun kalır" diye konuştu.

'Âkif'e görkemli gala

TORUNU DA GALADAYDI

Mehmet Akif Ersoy'un kızının kızı Selma Ersoy Argon, dedesini anlatan bir filmin çekilmesine çok sevindiğini söyledi: "Bu projeyi ilk işittiğim zaman çok memnun oldum. Çünkü şimdiye kadar yapılmamış bir şeydi. Çok güzel duygular içindeyim. Ankara'ya çağrılması ve o 11 aylık dönemde yaşadıkları, dedemin hayatının önemli bölümlerinden biridir. Gençlerin çok iyi izlemesini dilerim bu filmi. Çok şey öğreneceklerine eminim. İstiklal Marşı'nın neden yazıldığını ve nasıl kaleme döküldüğünü iyi anlayacaklar diye ümit ediyorum."

'Âkif'e görkemli gala

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Yavuz Bingöl, Selma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Âkif'e görkemli gala - Son Dakika Magazin


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