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Akın Akınözü'nden olay yaratan özel hayat itirafı! - Son Dakika

Akın Akınözü'nden olay yaratan özel hayat itirafı!

18.12.2021 11:10
Akın Akınözü'nden olay yaratan özel hayat itirafı!

'Kaderimin Oyunu' adlı dizide rol alan oyuncu Akın Akınözü, uzun süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşıyor. Akınözü, özel hayatıyla ilgili flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Son dönemin gözde oyuncularından olan Akın Akınözü, 'Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'e konuk oldu.

"AYNAYA BAKTIĞIMDA MUTLUYDUM"

Matematik eğitimi aldığını söyleyen Akınözü, "Ama ben oyunculuğu seçtim, bunun nedeni oyunculuğun insana ve hayata dair tutkumu keşfetmem için bana bir araç vermesiydi" dedi.

Hiç estetiği olmadığını belirten oyuncu "Kendimle hep barışıktım. Hatta lise döneminde 120 kiloyu gördüm. O dönemde de aynaya baktığım kişiden memnundum. Üzerimdeki fazlalığı attıktan sonra ortaya çıkan halim bu oldu" diye anlattı.

Akın Akınözü, uzun bir süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşıyor.

"SANDRA'NIN YÜZ KREMLERİNDEN BİRİ OLMAK İSTERDİM"

Kız arkadaşı Sandra Pestemalciyan'la ilişkisine de değinen Akınözü "Çapkın değilim ama flörtöz olduğumu söyleyebilirim. Flörtleşmeyi severim, bu insanı besleyen bir enerji… Kız arkadaşımla hala flörtleşiyorum. İlk adımı attığımda bunun karşılık bulacağını biliyordum. İlişkilerde hep ilk adımı atan taraf oldum. Bu da centilmenliğimden kaynaklanıyor. Sandra'nın yüz kremlerinden biri olmak isterdim. Her gece yatmadan önce onun yüzüne dokunmuş olurdum" dedi.

"BU BİZİM ORTAK RÜYAMIZ"

Akın Akınözü, geçtiğimiz haftalarda evlilik sorusuna şu şekilde yanıt vermişti: "Evlenme dedikoduları... Konumuz bile değil! Çünkü ikimiz de ortak hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. ve eğer evlilik bu ortak rüyanın bir parçası olursa, o zaman bunu tüm kalbimizle karşılayacağız. Sanırım sana ilişkimiz hakkında ipucu verdim."

Akın Akınözü'nden olay yaratan özel hayat itirafı!
Akın Akınözü'nden olay yaratan özel hayat itirafı!
Akın Akınözü'nden olay yaratan özel hayat itirafı!
Akın Akınözü'nden olay yaratan özel hayat itirafı!
Akın Akınözü'nden olay yaratan özel hayat itirafı!

Akın Akınözü, Hakan Gence, matematik, Tragger, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Akın Akınözü'nden olay yaratan özel hayat itirafı! - Son Dakika Magazin


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