Akm'in Kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda Gala Gecesine Özel Performans - Son Dakika
Üye Girişi

Akm'in Kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda Gala Gecesine Özel Performans

18.05.2022 22:50
Akm'in Kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda Gala Gecesine Özel Performans

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) dijital dönüşüm ve teknoloji deneyimini kültür sanat alanına da taşıdı. AKM'nin 'kalbi' Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenen gala gecesi, çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın sahnelediği Türk Telekom Özel Performansı katılımcıların beğenisine sunuldu.

Türkiye'de ilk defa bir senfoni orkestrası performansının dijital sanatla harmanlandığı gecede; 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından canlı seslendirilen eserlere salonun tamamını çevreleyen yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan gösteri eşlik etti. Tüm mekanı çepeçevre saran gösteri, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yaptığı açılış konuşmasında; "Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan, yenilenerek geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen, bir 'şehir mıknatısı' gibi günün her saatinde yaşayan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Akm'in Kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda Gala Gecesine Özel Performans
Akm'in Kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda Gala Gecesine Özel Performans

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Türk Telekom, Türkiye, AKM, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akm'in Kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda Gala Gecesine Özel Performans - Son Dakika


Son Dakika
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 23:08:00. #1.11#
SON DAKİKA: Akm'in Kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda Gala Gecesine Özel Performans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement