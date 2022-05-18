Akm'in Kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda Gala Gecesine Özel Performans

Türkiye'de ilk defa bir senfoni orkestrası performansının dijital sanatla harmanlandığı gecede; 70 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 4 solist tarafından canlı seslendirilen eserlere salonun tamamını çevreleyen yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan gösteri eşlik etti. Tüm mekanı çepeçevre saran gösteri, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yaptığı açılış konuşmasında; "Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan, yenilenerek geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen, bir 'şehir mıknatısı' gibi günün her saatinde yaşayan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.