Aksu Belediyesi Yağlı Güreşleri Öncesi Zara Konseri Coşkusu - Son Dakika
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Aksu Belediyesi Yağlı Güreşleri Öncesi Zara Konseri Coşkusu

Aksu Belediyesi Yağlı Güreşleri Öncesi Zara Konseri Coşkusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediye'sinin işbirliğiyle düzenlenen Zara konseri, 9. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde büyük bir coşkuya sahne oldu. Belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

20.10.2024 11:04  Güncelleme: 11:08
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediye'sinin işbirliğiyle bu yıl 9'ncusunu gerçekleştirilecek Aksu Belediyesi Yağlı Güreşleri öncesi Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Zara konseri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ANFAŞ Fuar Alanı önünde gerçekleştirilen Zara konseri büyük bir coşkuya sahne oldu. Konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zara konseri öncesi Aksulu vatandaşlara seslendi.

Başkan Muhittin Böcek, Aksulu vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasına, 9. Aksu Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında buluştuklarını belirterek, "Bana ikinci defa üst üste belediye başkanlığı kazandıran sizlerden Allah razı olsun. 31 Martta İsa Yıldırım ve beni Yörük çocuğunu bağrınıza bastınız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin belediye başkanı olmaktan bir an olsun vazgeçmeden sizlerin oylarını namusum gibi koruyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Aksu'da vatandaşların ne talebi olursa İsa Yıldırım Başkan ile birlikte yapacaklarını anlatan Başkan Böcek, "Aksu'da Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yollarımızı da yapacağız. Alt yapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz Aksu'da kanalizasyon kokusu sorunu vardı. Alt yapı çalışmalarımızla bütün bu sorunları bitiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, alt yapı ve üst yapısıyla beş yıllık dönemimizde 311 kilometre yer altı içme suyu hattı, 2656 kilometre dağlara taşlara asfalt yaptık. 514 kilometre kanalizasyon yaptık. Sizlerin desteğiyle bu dönemde İsa Yıldırım 35 mahallesinde vatandaşına ne dediyse sonuna kadar yanındayım" dedi. Başkan Böcek'in konuşmasının ardından Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım Başkan Muhittin Böcek'e katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, sahne aldı. Zara konserinde en güzel parçalarıyla sevenlerini coştururken, duygusal şarkılarda da hüzünlendirdi. Sahne performansıyla keyifli bir akşam yaşatan Zara, Türk Halk Müziği'nin yanı sıra arabesk şarkılara da yer verdi. Vatandaşlarında eşlik ettiği Zara, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'a etkinlik için teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Aksu Belediyesi Yağlı Güreşleri Öncesi Zara Konseri Coşkusu - Son Dakika

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