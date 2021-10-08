Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız

Dünyanın en ilginç düğünü! Gelin ve damat dahil herkes mutsuz bir gece yaşadı

Geçtiğimiz günlerde "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum" çıkışıyla günlerce konuşulan oyuncu Kubilay Aka, önceki gece Alara Bozbey ile görüntülendi. Karşısında basın mensuplarını görünce ne yapacağını bilemeyen oyuncu, kariyeri zedelendiği için görüntülerinin silinmesini talep etti.

KIZ ARKADAŞININ TEPKİSİYLE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Basın mensuplarını gören Bozbey, hemen ünlü ismin yanından ayrılarak karşı kaldırıma geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aka, "Hanımefendi sadece arkadaşım. Mekanda oturduk. Yedik, içtik ve eğlendik" dediği sırada Bozbey'in araya girerek, "Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz. Verin" diyerek kahkaha atmasıyla Kubilay Aka bir şok daha yaşadı.

"BU TARZ OLAYLAR KARİYERİMİ ZEDELİYOR"

Şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, kız arkadaşına dönerek, "Ya ne alakası var. Biz sadece arkadaşız. Sizden rica ediyorum. Bu görüntüleri yayınlamayın. Bu tarz olaylar benim kariyerimi zedeliyor" diyerek dert yandı. Daha sonra kız arkadaşının gelmesini bekleyen oyuncu, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra kız arkadaşıyla birlikte oradan ayrıldı.