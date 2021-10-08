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Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız - Son Dakika

Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız

08.10.2021 07:41

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Kubilay Aka, önceki gün sabaha karşı Cihangir'de meslektaşı Alara Bozbey ile görüntülendi. Kameraları bir anda karşısında görünce panikleyen Aka, "Sadece arkadaşız, görüntüleri yayınlamayın" derken arkadaşı da "Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz, verin" sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz günlerde "Ben haklı veya haksız özür dilemem. Birine minnet etmeye gerek duymuyorum" çıkışıyla günlerce konuşulan oyuncu Kubilay Aka, önceki gece Alara Bozbey ile görüntülendi. Karşısında basın mensuplarını görünce ne yapacağını bilemeyen oyuncu, kariyeri zedelendiği için görüntülerinin silinmesini talep etti.

KIZ ARKADAŞININ TEPKİSİYLE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Basın mensuplarını gören Bozbey, hemen ünlü ismin yanından ayrılarak karşı kaldırıma geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aka, "Hanımefendi sadece arkadaşım. Mekanda oturduk. Yedik, içtik ve eğlendik" dediği sırada Bozbey'in araya girerek, "Siz şimdi yeni aşk diye verirsiniz. Verin" diyerek kahkaha atmasıyla Kubilay Aka bir şok daha yaşadı.

"BU TARZ OLAYLAR KARİYERİMİ ZEDELİYOR"

Şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, kız arkadaşına dönerek, "Ya ne alakası var. Biz sadece arkadaşız. Sizden rica ediyorum. Bu görüntüleri yayınlamayın. Bu tarz olaylar benim kariyerimi zedeliyor" diyerek dert yandı. Daha sonra kız arkadaşının gelmesini bekleyen oyuncu, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra kız arkadaşıyla birlikte oradan ayrıldı.

Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız
Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız
Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız
Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız
Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız
Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız
Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız

Alara Bozbey, Kubilay Aka, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alara Bozbey ile görüntülenen Kubilay Aka: Sadece arkadaşız - Son Dakika Magazin


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