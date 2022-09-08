Polis çiftin nikahını Başkan Öküzcüoğlu kıydı - Son Dakika
Üye Girişi

Polis çiftin nikahını Başkan Öküzcüoğlu kıydı

08.09.2022 12:38
Polis çiftin nikahını Başkan Öküzcüoğlu kıydı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Minüre Düzenli ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan komiser Said Dilber çiftinin nikahını kıydı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Minüre Düzenli ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan komiser Said Dilber çiftinin nikahını kıydı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Minüre Düzenli ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan komiser Said Dilber, Alaşehir'de düzenlenen törenle dünya evine girdi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından kıyılan nikahın şahitliklerini Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy Ayten Uslusoy, TEM şube müdürü Kenan Akgöllü ve KOM Şube Müdürü Ömer Ceylan yaptılar.

Törende çiftçileri Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, meslektaşları ve yakınları

Nikahı kıyan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugüne kadar, tek başınıza bir hayat sürdürüyordunuz, bundan sonra bir ömür boyu beraber olacağınız bir hayata başlıyorsunuz. Bundan sonra kararları ortak vereceksiniz. Birbirinizi mutlaka dinleyin" diyerek çifte mutluluklar diledi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Manisa'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Ahmet Öküzcüoğlu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Polis çiftin nikahını Başkan Öküzcüoğlu kıydı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
13:25 İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak
13:20 Fatih Terim için Mısır Milli takımı iddiası bomba etkisi yarattı!
12:49 Tedirgin eden araştırma: Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge, görülmemiş sıcaklarla eriyecek
12:41 CHP yarın 99'uncu yaşına giriyor: Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız
12:11 Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, "haksız tahrik indirimi" sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 14:57:35. #1.11#
SON DAKİKA: Polis çiftin nikahını Başkan Öküzcüoğlu kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement