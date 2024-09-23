Alaşehir Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt ve Opr. Dr. Gülay Gökçe Evlenerek Mutluluğa \'Evet\' Dedi

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Manisa'nın Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt ile Alaşehir Devlet Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Gülay Gökçe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun kıydığı nikahla dünya evine girdi.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt ile Alaşehir Devlet Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Gülay Gökçe bir ömür boyu mutluluğa evet dedi. Alaşehir Turkuaz Kır Düğün Salonu'nda yapılan nikah töreninde çiftlerin nikahını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıydı ve evlilik cüzdanını Dr. Gülay Gökçe'ye verdi. Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt'un nikah şahitliğini Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Metin Gümüş, Dr. Gülay Gökçe'nin şahitliğini Alaşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Uslu yaptı. Denizli'nin Buldan ilçesinden olan Opr. Dr. Gülay Gökçe zorunlu hizmet için geldiği Alaşehir'de Dr. Süleyman Çağrı Bozkurt ile hayatlarını birleştirerek, Alaşehirli oldu.

Buldan ilçesinde ikamet eden gelinin anne ve babası Safa- Musa Gökçe çifti ile Alaşehir'de ikamet eden damadın anne ve babası Bahar- Osman Bozkurt çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti. Mutlu çift balayı için Fethiye'yi gitti. - MANİSA