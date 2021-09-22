Aleyna Tilki'den 'kariyeri düşüşe geçti' iddialarına cevap!

Şarkıları kadar davranışlarıyla da adından sıkça söz ettiren Tilki, en son Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı; Diplo, King Henry ve Jr. Blender'ın bestelediği "Retrograde" adlı İngilizce şarkısını piyasaya sürmüştü.

Son çıkardığı şarkıların tutmadığı ve kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına Aleyna Tilki'den yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilki şu mesajı paylaştı:

"İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim… Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi.

Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime kafama dolanıp 'yalan' klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü. ve ben gömüldüğüm yerde bir süre dinlenmek istedim sadece, hepsi bu.

Aleyna geri dönecek, söz."

SEVGİLİM YOK

Genç şarkıcı hakkında çıkan yeni bir ilişkiye başladı haberlerine de cevap verdi; "Bir süredir Aleyna'nın sevgilisi; 'şöyle böyle' diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü."

YENİ PROJE İÇİN KOLLARI SIVADI

Aleyna Tilki, kendini dünya piyasasına tanıttığı "Retrograde" adlı şarkısının ardından yeni projesi için kolları sıvadı. Dillon Francis'in 'Happy Machine' adlı albümünden 'Real Love' şarkısını seslendiren Tilki, 5 Ekim'de müzikseverlerin beğenisine sunacak.

DÜNYA STARI OLACAĞIM!

21 yaşındaki Aleyna Tilki müzik kariyerine başladığı yıllarda büyük bir iddiada bulunmuş ve '10 yıl sonra Los Angeles'ta konser vermezsem ev hanımı olurum' demişti.