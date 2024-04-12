Aleyna Tilki Kıbrıs'ta Sahneye Çıktı - Son Dakika
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Aleyna Tilki Kıbrıs'ta Sahneye Çıktı

Aleyna Tilki Kıbrıs\'ta Sahneye Çıktı

Aleyna Tilki, Ramazan ayı boyunca albüm çalışmalarını tamamladıktan sonra Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Enerjik performansıyla seyircilerini mest eden Tilki, özellikle çocuk hayranlarının ilgisini çekti. Konser sonrası ise iki gün tatil yapacak.

12.04.2024 15:10  Güncelleme: 15:11
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Aleyna Tilki bir süredir sahnelerden uzak kalmasıyla dikkat çekiyor. Tilki katıldığı bir yayında, "Birileri benim sahne yapmamı ve bu işten ekmek kazanmamı istemiyor.

Tanıdık birileri bunlar. Sektörü domine eden insanlar. Başka sanatçıları kayırmak için yapıyorlar bunu" demişti.

Aleyna Tilki Ramazan ayı boyunca kariyerinin ilk albümünü tamamlamak için stüdyodaydı. Müthiş şarkılar hazırladığını söyleyen Aleyna bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahneye çıktı.

Enerjisi ile seyircisini mest etti. Özellikle çocuk hayranlarının ilgisi büyüktü. Büyük küçük herkesle selfie çektiren Aleyna Tilki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Şort ve bluz kombinini spor ayakkabıyla tamamlayan Tilki'nin hem tarzı hem de sahne performansı hayranlarından tam not aldı.

Aleyna Tilki, konser sonrası Kıbrıs'ta iki gün tatil yapıp dinlenecek.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki Kıbrıs'ta Sahneye Çıktı - Son Dakika

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