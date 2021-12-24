Şarkılarıyla kısa sürede şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, önceki akşam adı daha önce Serenay Sarıkaya ile aşk iddiasına karışan iş insanı Haldun Demirhisar ile Etiler'de görüntülendi. Tilki, basın mensuplarının sorularının cevapsız bırakırken Demirhisar da görüntü alınmasına tepki gösterdi.
Tilki ve Demirhisar'ın görüntüleri kısa sürede gündem olmasının ardından anne Havva Öztel'den açıklama geldi. 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan Öztel, kızıyla ilgili "Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır" ifadelerini kullandı.Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar çıktı Aleyna Tilki, 2 çocuk babası iş adamıyla görüntülendi! İşte o anların videosu
Son Dakika › Magazin › Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş - Son Dakika Magazin