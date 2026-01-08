Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı - Son Dakika
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

08.01.2026 13:15
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp'a saç ve kan örneği veren Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu.

ESRAR ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nca alınan saç ve kan örneklerinin sonucunda hazırlanan raporda, Tilki'nin esrar kullanımı tespit edildiği kaydedildi.

SON OPERASYONDA 19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönetilik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok isimle birlikte gözaltına alınmıştı. Ardından ATK'ya sevk edilen Tilki, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 1967Ramo 1967Ramo:
    gereksiz boş insanlar kimseye faydası olmayan kisiler 76 0 Yanıtla
  • Neset null Neset null:
    zaten negatif çıkması imkansizdi 54 1 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    yahu kullanları değil bunları ticaret haline getirenler yakalanması lazım. 36 4 Yanıtla
  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    bundan ne beklenir başka 32 1 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bize ne ne halt yerse yesin..bizi ekonomi sokak güvenlik eğitim ilgilendiriyor 25 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
