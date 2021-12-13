Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığı geçen cuma günü sabah saatlerinde evin camından içeri giren hırsız; 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı. Evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Kırca'nın yurt dışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği öğrenildi.