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Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı - Son Dakika

Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı

13.12.2021 16:13
Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Beşiktaş'ta bulunan evine hırsız girdi. Gündüz vakti eve giren hırsız bir bilgisayar, 2 tablet ve bir tarihi kılıç çalarak kaçtı. Polis, kaçan hırsızı yakalamak için çalışmasına devam ediyor.

ATV Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca'nın Kuruçeşme'deki evine hırsız girdi. Evde kimsenin olmadığı geçen cuma günü sabah saatlerinde evin camından içeri giren hırsız; 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi bir kılıcı alarak kaçtı.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ali Kırca'nın oğlunun iki gün sonra haber vermesiyle Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı. Evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de detaylı araştırma yaparak delilleri topladı. Evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ali Kırca'nın yurt dışında olduğu ve yurda döndüğü zaman ifadesini vereceği öğrenildi.

Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı

Ali Kırca, Beşiktaş, Tablet, Cuma, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ali Kırca'nın evine hırsız girdi! Bilgisayarları ve kılıcı çalıp kaçtı - Son Dakika
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