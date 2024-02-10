Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hacklendi, kürtaj ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme geldi - Son Dakika
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Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı hacklendi, kürtaj ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme geldi

Ali Sürmeli\'nin sosyal medya hesabı hacklendi, kürtaj ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme geldi

Kurtlar Vadisi dizisindeki Zaza Dayı rolüyle tanınan Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabı ele geçirildi ve hesaptan yapılan paylaşımlarda yanlış ve gerçeklikten uzak iddialar ortaya atıldı. Sürmeli, yeni bir hesap açarak söylentilere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Menajerlik şirketi ise Sürmeli'nin telefonunu kaybettiğini ve hesabının hacklendiğini açıkladı.

10.02.2024 16:13
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Kurtlar Vadisi dizisindeki Zaza Dayı rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sosyal medya hesabından peş peşe yapılan paylaşımlarda genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı ileri sürüldü.Hesabını ele geçirenlerden şikayetçi olan Sürmeli, yeni hesap açarak söylentilere itibar edilmemesi konusunda uyardı.

"YANLIŞ VE GERÇEKLİKTEN UZAK"

Yeni bir sosyal medya hesabı açarak rol alacağı Aşkın Pusulası'ndan bir kare yayınlayan Ali Sürmeli, "Dün öğlen saatlerinde sosyal medya hesabım bazı kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi ve hesabından yanlış, gerçeklikten uzak paylaşımlar yapıldı.

Konu ile ilgili gerekli yerlere şikayetlerimizi yapmış bulunmaktayım. Ben göründüğü gibi işimdeyim, çalışıyorum. Sizden ricam bu paylaşım ve iftiralara itibar etmemeniz" dedi.

Kürtaj ve vergi kaçırma suçuyla konuşulan Ali Sürmeli: Şikayetçi olduk, itibar etmeyiniz

NE OLDU?

Ali Sürmeli'nin dün sosyal medya hesabından peş peşe yapılan paylaşımlarda ortalığı karıştıracak iddialar gündeme geldi. Sürmeli'nin sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim, çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor" denildi.

Kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım yapılarak bu sefer de Sürmeli'nin oyuncu Didem Karataş'ı kürtaj yaptırmaya zorladığı ileri sürülerek "Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim.

Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım" ifadelerine yer verildi.

"ALINAN PARALARIN YARISI ELDEN YARISI HESABA YATIYORDU"

Yapılan bir diğer paylaşımda ise Sürmeli'nin vergi kaçırdığı iddia edilerek "Menajerim Cem Tatlıtuğ'un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50'si resmi olarak bana geliyordu.

Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu" denildi.

Kürtaj ve vergi kaçırma suçuyla konuşulan Ali Sürmeli: Şikayetçi olduk, itibar etmeyiniz

MENAJERLİK ŞİRKETİ: HESABI HACKLENDİ

Paylaşımların kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından oyuncunun menajerlik şirketinden açıklama geldi. Açıklamada Ali Sürmeli'nin telefonunu kaybettiği ve Instagram hesabı hacklenerek paylaşımlar yapıldığı söylendi.

Kürtaj ve vergi kaçırma suçuyla konuşulan Ali Sürmeli: Şikayetçi olduk, itibar etmeyiniz

Kürtaj ve vergi kaçırma suçuyla konuşulan Ali Sürmeli: Şikayetçi olduk, itibar etmeyiniz

Kaynak: Magazinkolik

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