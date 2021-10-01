Alina Boz ile Mithat Can Özer evleniyor mu?

Mekandan önce Mithat Can Özer çıktı. Özer'in ardından Alina Boz da kapıda göründü.

Kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Mithat Can Özer'le evleneceği konuşulan 23 yaşındaki güzel oyuncu, "Öyle bir şey hiç konuşmadık. Doğru değil" ifadelerini kullandı.

Alina Boz, sevgilisinin aracına binerek evin yolunu tuttu.

Geçtiğimiz aylarda Mithat Can Özer'e de evlilik sorusu yöneltilmişti. Mithat Can Özer, "Benim böyle konularla alakam yok" demişti.