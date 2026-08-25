Alina Boz’un tatlı telaşı! Bebeğinin odası için bakın ne yaptı - Son Dakika
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Alina Boz’un tatlı telaşı! Bebeğinin odası için bakın ne yaptı

Alina Boz’un tatlı telaşı! Bebeğinin odası için bakın ne yaptı
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İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Alina Boz, kızının odası için hazırlıklara başladı. Ünlü oyuncu, renk seçimi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Alina Boz ve Umut Evirgen, 2 Aralık 2023’te düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan çift, şimdilerde kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

“Aşk 101” ve “Maraşlı” gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Alina Boz, hamilelik sürecinden zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle yaşadığı heyecanı paylaşıyor.

KIZININ ODASI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bebeklerinin kız olacağını düzenledikleri cinsiyet partisiyle açıklayan çift, doğum öncesi hazırlıklarını da sürdürüyor. Alina Boz, bu kez kızının odasında kullanılacak renkleri seçerken çekilen anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, anne olmaya hazırlanırken yaşadığı tatlı telaştan bir kesit oldu.

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Son Dakika Magazin Alina Boz’un tatlı telaşı! Bebeğinin odası için bakın ne yaptı - Son Dakika

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