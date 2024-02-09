Alişan, apandisit ameliyatının ardından Umre\'ye gitti

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Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir'e konsere giderken rahatsızlanan türkücü Alişan apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Alişan apandisit ameliyatı olmuş ve sağlığına kavuşmuştu.

Hastaneden taburcu olan Alişan soluğu kutsal topraklarda aldı. Yolculuk öncesi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Alişan; gitmeden önce "Gidiyorum en sevgiliye" ifadelerini kullandı.

Alişan Umre pozlarını "Gelmek, yine nasip oldu" notu ile yayınladı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında zemzem suyu içtiği anları da takipçileriyle paylaştı.