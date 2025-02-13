Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu - Son Dakika
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Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu

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Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol, Sevgililer Günü'nü Umre ziyareti yaparak geçirdi. Alişan, paylaşımında "Allah'ım sana şükürler olsun; 3'üncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için" ifadelerini kullandı.

13.02.2025 16:35  Güncelleme: 17:05
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Geçtiğimiz hafta Sevgililer Günü'nü eşiyle Umre'de geçireceğini açıklayan şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol, Mekke'den paylaşım yaptı.

Alişan geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına "Evlendikten sonra hep eşimle Umre'ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü'nde Mekke'de olacağız. Benim için çok özel olacak" demişti.

Ünlü şarkıcı, söylediği gibi eşi ile birlikte dileğini gerçekleştirdi. Umre'den paylaşım yapan Alişan, takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Allah'ım sana şükürler olsun; 3'üncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte Umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah'ım... Allah, isteyen herkese nasip etsin inşallah... Tüm ölmüşlerimizin mekânlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin inşallah... Berat Gecemiz mübarek olsun...

Alişan, eşiyle Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu
Alişan, eşi Buse Varol ile Umre\'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu

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Son Dakika Magazin Alişan, eşi Buse Varol ile Umre'ye gitti: Üçüncü kez görmek kısmet oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • herto herto:
    3 kez gidince hayatında ne değişiklik oluyor Garibana ver desen ölse vermez 47 12 Yanıtla
  • Oktay Kara:
    Oraya gitmek güzel alllah kabul etsin de dönüşte nasıl yasayacan o önemli beş vakit namaz kapalı olmak ibadet onemli 44 2 Yanıtla
  • Galip Karakas:
    turistler 31 8 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    gram degeri olmayan medya insanlarinni alayindan biktik. 27 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çokta önemli 24 8 Yanıtla
  • Alper Evrim Ertunc:
    Zaten daha önce gitmişsiniz başkasına yardım edin onlarda gitsin 25 6 Yanıtla
  • soner yavuz:
    vallahi bu çapsızıda soytarıyıda haber yaptınızya bu ülkenin başka sorunları yok dimi haber yaptığınız kişiye bak bu kimya allah rızası için nerede şaklaban var onun haberini yapıyorsunuz 18 8 Yanıtla
  • yavuz d:
    insallah bigun bizede nasip olur,Herkese hayirli kandiller 22 2 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bu insanlar İslam'ı nereden öğrenmiş anlaşılır değil. Her türlü haltı işle sonra bir umre yap, senden pir-ü pakı yok! 14 9 Yanıtla
  • serhat ali:
    bu alişanı hiç sevemedim. hemde hiiiiççççç. 14 7 Yanıtla
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