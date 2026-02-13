Alizade\'den Beren Saat\'e gönderme

Ünlü oyuncu Beren Saat, 'Capitalizoo' adlı şarkısıyla dikkat çekerken müzik sektöründen de eleştiri topladı. Rapçi Alizade Beren Saat'e gönderme yaparken Aşk-ı Memnu dizisine atıfta bulunmayı ihmal etmedi.

Alizade Beren Saat'in şarkısıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Beren Saat abla, şarkı yapma, ben de Bihter olmak istiyorum. Abla, kendine gel, sen Bihter'sin. Kenan Doğulu'ya kafanı karıştırmasına izin verme."

Beren Saat, "Hatırla Sevgili", "Aşk-ı Memnu", "Fatmagül'ün Suçu Ne?" ve "İntikam" başta olmak üzere birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra müzik dünyasına adım attı. 2014 yılından bu yana şarkıcı Kenan Doğulu ile evli olan Saat, ilk şarkısını yayımlayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.