Alizade\'den hayranına \'mesafe\' tepkisi

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sınır dışı edilmişti. Buna rağmen genç kuşağın ilgisini çeken şarkıları ve sosyal medyada yarattığı etkileşimle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Kıbrıs sahnesindeki dansıyla dikkatleri üzerine çeken Alizade, sahne performansıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. "Anormal" ile çıkış yapan, ardından "24/7" ile büyük yankı uyandıran genç şarkıcı, bu kez konser sonrası yaşanan bir olayla konuşuluyor.

HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Konser çıkışı sevenleriyle buluşan Alizade, hayranlarından birinin davranışı karşısında zor anlar yaşadı. Fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı, sanatçının beline kolunu koyunca Alizade anında tepki gösterdi. Görüntülere yansıyan anlarda ünlü isim, duruma hızlı bir refleksle karşılık vererek hayranının elini itti ve teması engelledi.