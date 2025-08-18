Alizade'den hayranına 'mesafe' tepkisi - Son Dakika
Alizade'den hayranına 'mesafe' tepkisi

Alizade'den hayranına 'mesafe' tepkisi
18.08.2025 14:24
Alizade\'den hayranına \'mesafe\' tepkisi
Kıbrıs sahnesindeki performansıyla gündeme gelen Azeri asıllı rapçi Asya Alizade, konser çıkışı hayranıyla yaşadığı bir anla dikkat çekti. Fotoğraf çektirmek isteyen hayranının beline kolunu koymasına izin vermeyen şarkıcı, hızlı refleksiyle teması engelledi.

Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sınır dışı edilmişti. Buna rağmen genç kuşağın ilgisini çeken şarkıları ve sosyal medyada yarattığı etkileşimle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Kıbrıs sahnesindeki dansıyla dikkatleri üzerine çeken Alizade, sahne performansıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. "Anormal" ile çıkış yapan, ardından "24/7" ile büyük yankı uyandıran genç şarkıcı, bu kez konser sonrası yaşanan bir olayla konuşuluyor.

HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Konser çıkışı sevenleriyle buluşan Alizade, hayranlarından birinin davranışı karşısında zor anlar yaşadı. Fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranı, sanatçının beline kolunu koyunca Alizade anında tepki gösterdi. Görüntülere yansıyan anlarda ünlü isim, duruma hızlı bir refleksle karşılık vererek hayranının elini itti ve teması engelledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Soner Ateş:
    haberciyiz demeyin kendinize ! 2 0 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Ama yinede elini beline atmış fotorafını çekmişler, gördük… 1 0 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Aman yine boş bı insan yine boş bi haber. Bizene hayranıyla ne yaşamış yaşamamış. 0 0 Yanıtla
  • ESKOL TRAVEL:
    bumu sanatçı bu nasıl haber 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
