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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı - Son Dakika

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı

09.02.2022 10:24
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı

Türkiye'nin sevilen çifti Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, bir mobilya firması için kamera karşısına geçti. Çiftin bu reklam için 3 milyon aldığı iddia edildi.

Türkiye'nin örnek çiftleri arasında gösterilen Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi ilk kez reklam filminde kamera karşısına geçti. Sosyal medyada ses getiren reklem filmi için aldıkları ücret dudak uçuklattı.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin beraber oynadığı reklam filmi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük ses getirdi. Tolgahan Sayışman'ın sosyal medyasından da paylaştığı reklam filmine 100 binlerce takipçisi tarafından beğeni yağarken ilk kez kamera karşısına geçen Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bu reklam karşılığı 3 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
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Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı - Son Dakika
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