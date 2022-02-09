Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı

Türkiye'nin örnek çiftleri arasında gösterilen Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi ilk kez reklam filminde kamera karşısına geçti. Sosyal medyada ses getiren reklem filmi için aldıkları ücret dudak uçuklattı.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin beraber oynadığı reklam filmi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada büyük ses getirdi. Tolgahan Sayışman'ın sosyal medyasından da paylaştığı reklam filmine 100 binlerce takipçisi tarafından beğeni yağarken ilk kez kamera karşısına geçen Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi bu reklam karşılığı 3 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.