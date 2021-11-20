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Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan hayranlarını üzen haber - Son Dakika

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan hayranlarını üzen haber

20.11.2021 11:30
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan hayranlarını üzen haber

Başrollerinde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı 'Ada Masalı' hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Birliktelikleri doludizgin devam eden Navruz ve Turan'ın rol aldığı 'Ada Masalı' hakkında flaş karar verildi.

KARAR VERİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım'ın Star TV için çektiği Ada Masalı dizisi final yapan projeler arasına katılıyor.

Başrolünü Alp Navruz ile Ayva Ayşin Turan'ın paylaştığı dizi 25. bölümde ekrana veda edecek.

İpek Tenolcay (Zeynep), Nihan Büyükağaç (Selma), Bülent Çolak (Görkem), Cem Anıl Kenar (Hakan), Beril Pozam (İdil), Özge Demirtel (Biricik), Rami Narin (Alper), Eylül Ersöz (Nehir), Bedia Ener (Aliye), Mesut Özkeçeci (Doygun), Merve Nur Bengi (Melisa), Fatih Yücebağ (Sadık), Bensu Begoviç (Duygu), Eren Devrim (Mert), Mustafa Aran (Burak) gibi ünlü oyuncuları da buluşturan dizinin son 2 bölümünün çekimleri yapılıyor.

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz'ın hayatlarından kesitler sunulurken, aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da gözler önüne seriliyor. Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz'ın adada kesişen kaderlerini keyifli bir dille anlatacak.

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan hayranlarını üzen haber
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan hayranlarını üzen haber
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan hayranlarını üzen haber
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan hayranlarını üzen haber
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan hayranlarını üzen haber

Ayça Ayşin Turan, Alp Navruz, Ada Masalı, Haziran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan hayranlarını üzen haber - Son Dakika Magazin


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