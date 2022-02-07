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Alparslan: Büyük Selçuklu'da bugün neler olacak? Alparslan Akça'yı kaçıranın kim olduğunu öğrenecek mi? - Son Dakika

Alparslan: Büyük Selçuklu'da bugün neler olacak? Alparslan Akça'yı kaçıranın kim olduğunu öğrenecek mi?

07.02.2022 11:35
Alparslan: Büyük Selçuklu'da bugün neler olacak? Alparslan Akça'yı kaçıranın kim olduğunu öğrenecek mi?

Bu akşam 12. bölümüyle TRT1 ekranlarında olacak Alparslan: Büyük Selçuklu'da Haris'in peşine düşen Alparslan, Akça'nın kaçırılmasının ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışır.

BaşrollerindeBarış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür ve Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Alparslan: Büyük Selçuklu'da Akça'yı kaçıranların peşine düşen Alparslan'ı neler bekliyor?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'DA BUGÜN NELER OLACAK?

Kekavmenos'u tuzağa çekmek için Akça'yı kalede tutan Alparslan, saraydaki saldırıya yetişmek için Rey'e gitmiş geri döndüğünde ise Yınal'ın askeri olan Haris'in Akça'yı kaçırdığını öğrenmişti. Haris'in peşine düşen Alparslan, Akça'nın kaçırılmasının ardında kimlerin olduğunu çözmeye çalışır. Yınal mı? Bozan mı? Vaspurakan'a vali olarak atanan Diyojen, Akça'yı Alparslan'dan evvel ele geçirmek üzere büyük bir oyun kurar. Tuğrul Bey, büyüyen karmati tehlikesine karşı tedbirleri arttırır.

Alparslan Akça'yı kaçıranın Emir Bozan olduğunu öğrenebilecek mi? Akça'yı bir Bizans casusu olarak bilen Bozan, ona karşılık Kekavmenos'tan ne isteyecek? Kekavmenos Akça için kimlerle nasıl bir pazarlığa girecek? Kekavmenos'u öldürmekte kararlı olan Akça, hiç hesap etmediği bu durumdan nasıl kurtulacak?

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Alparslan Büyük Selçuklu, Fahriye Evcen, Barış Arduç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu'da bugün neler olacak? Alparslan Akça'yı kaçıranın kim olduğunu öğrenecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Alparslan: Büyük Selçuklu'da bugün neler olacak? Alparslan Akça'yı kaçıranın kim olduğunu öğrenecek mi? - Son Dakika
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