Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor? - Son Dakika
Üye Girişi

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?

07.03.2022 15:49

TRT1'in sevilen dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Gazne Sultanı Mevdud'un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst'e, Şehver ve Mesud'un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver'in soğuk ve Bozan'dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan'ın tavrı ne olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Gazne Sultanı Mevdud'un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst'e, Şehver ve Mesud'un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver'in soğuk ve Bozan'dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan'ın tavrı ne olacak? Bozan'ın, Şehver'in bu sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?

Sultan Mevdud'u öldürüp Büst'te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan'ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak? Süleyman, Alparslan ile iş birliğini sürdürecek mi? Bozan'ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?

Vaspurakan'ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak? Bu kararlar karşısında Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?

YORUMLAR
500
Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer

Alparslan Büyük Selçuklu, Trt 1, Trt, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor? - Son Dakika


Son Dakika
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
15:35 Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta "Açmayın" notu yazmasına rağmen sandığı açtı
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:27 Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı!
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:57:22. #1.11#
SON DAKİKA: Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement