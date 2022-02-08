Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı

Başrollerini Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı Alpslan Büyük Selçuklu dizisi, dün akşam 12. bölümle ekrana geldi. Dizideki bir sahne ise izleyicileri kızdırdı.

KESİK BAŞ SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Dizide Alparslan rolüne hayat veren Barış Arduç, bir sahnede tartışma yaşıyor. Düşmanı yakalayan Alparslan, kestiği başı da yanında getirirken ortaya atıyor. Dizide kesik başın açık bir şekilde ekrana getirilmesi tepkilere neden oldu.

RTÜK'E ÇAĞRI YAPTILAR

7 yaş ve üzerinin izleyebileceği söylenen dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı sahnenin uygunsuz olduğunu ve RTÜK'ün gerekli işlemleri yapması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...