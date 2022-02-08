Üye Girişi
Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı - Son Dakika

Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı

08.02.2022 12:55

TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin dün akşam ekrana gelen yeni bölümündeki kesik baş sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. 7 yaş ve üzeri için uygun olduğu belirtilen dizide kesilen bir başın açık bir şekilde verildiğini gören izleyiciler, gerekli işlemlerin yapılması için RTÜK'e çağrıda bulundu.

Başrollerini Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı ve Sarp Levendoğlu'nun canlandırdığı Alpslan Büyük Selçuklu dizisi, dün akşam 12. bölümle ekrana geldi. Dizideki bir sahne ise izleyicileri kızdırdı.

KESİK BAŞ SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Dizide Alparslan rolüne hayat veren Barış Arduç, bir sahnede tartışma yaşıyor. Düşmanı yakalayan Alparslan, kestiği başı da yanında getirirken ortaya atıyor. Dizide kesik başın açık bir şekilde ekrana getirilmesi tepkilere neden oldu.

RTÜK'E ÇAĞRI YAPTILAR

7 yaş ve üzerinin izleyebileceği söylenen dizideki bu sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı sahnenin uygunsuz olduğunu ve RTÜK'ün gerekli işlemleri yapması için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...

Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki kesik baş sahnesine izleyicilerden tepki yağıyor
Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki kesik baş sahnesine izleyicilerden tepki yağıyor
Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki kesik baş sahnesine izleyicilerden tepki yağıyor
Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki kesik baş sahnesine izleyicilerden tepki yağıyor
Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki kesik baş sahnesine izleyicilerden tepki yağıyor
Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki kesik baş sahnesine izleyicilerden tepki yağıyor
YORUMLAR (1)
  • Alper006 : Bu sahneye tepki gösterenler haklı evet peki bu sahneye tepki gösteren kaç kişi dizilerdeki ahlaksızlıklara aldatmalara tepki gösterdi bu zamana kadar acaba Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Sarp Levendoğlu, Barış Arduç, Selçuklu, Hassas İçerik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
13:28 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şüphelilerinden Ali Yasak: Biz ona abi dedik, o bize küfredip parmak salladı
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
12:56 Türkiye'den sahada senaryoları değiştirecek hamle!
12:55 Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı
12:53 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı
12:51 Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı
12:50 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri geldi!
12:49 Enflasyonun uğramadığı tek yer Meclis lokantası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 13:33:23. #1.12#
SON DAKİKA: Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement