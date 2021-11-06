Alper Atak: TikTok fenomenleri sistemin açığından faydalanıyor

Arkadaşlarıyla öğle yemeğine gelen Atak, çok yoğun bir döneme girdiğini ve şu sıralar sadece işlerine yoğunlaştığını söyledi.

"Z KUŞAĞI BAŞARILI"

Günümüzde sosyal medya gücünün zirve yaptığını söyleyen Atak, "Artık birçok şey sosyal medyada dönüyor. Biz de buna ayak uydurup dijitale farklı bakmaya başladık. TikTok fenomenleri sistemin açığını bulup büyük ses getirdiler ve devam ediyorlar. Yeni nesil gerçekten çok zeki takdir ediyorum. Çağ neyse ona göre hareket etmek lazım. Z kuşağı bu konuda başarılı" dedi.