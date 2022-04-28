Genç yıldız Alper Erözer, Müzik kariyerinde kendi tarzını yaratan Erözer, ağırlıklı olarak sözlerini ve müziklerini kendisinin yaptığı ve Eraycan Bozkurt'un da dahil olduğu 17 şarkıdan oluşan ikinci solo albümü '17' Erözer Production etiketiyle yayınlanmıştı.

Prodüktörlüğünü yapmış olduğu '17' albümünde Mert Uğur Ata, Ferhat Can Özkan, Mert Çetin, Barış Özdemir ve Ali Hakan Şen gibi isimler de yer aldı. Müzik yolculuğunda genç yaşta pek çok şarkıya imzasını atan Alper Erözer, '17' albümünün kariyerinin en deneysel ve en farklı projesi olduğunu söylüyor.

Yeni teklisi için hazırlık yapan Alper Erözer yeni şarkısı ve video klibini de Haziran'nın ilk haftası yayınlanacak.