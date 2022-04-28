Alper Erözer "bir Nedeni mi Var" Diyor - Son Dakika
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Alper Erözer "bir Nedeni mi Var" Diyor

28.04.2022 19:38
Alper Erözer "bir Nedeni mi Var" Diyor

Türkiye'nin en genç starı' olarak anılan başarılı yıldız Alper Erözer'in süpervizörlüğünü üstlendiği 17 şarkının yer aldığı '17' isimli ikinci solo albümünün içinde yer alan "Bir Nedeni mi Var" isimli şarkısı çok sevildi.

Genç yıldız Alper Erözer, Müzik kariyerinde kendi tarzını yaratan Erözer, ağırlıklı olarak sözlerini ve müziklerini kendisinin yaptığı ve Eraycan Bozkurt'un da dahil olduğu 17 şarkıdan oluşan ikinci solo albümü '17' Erözer Production etiketiyle yayınlanmıştı.

Prodüktörlüğünü yapmış olduğu '17' albümünde Mert Uğur Ata, Ferhat Can Özkan, Mert Çetin, Barış Özdemir ve Ali Hakan Şen gibi isimler de yer aldı. Müzik yolculuğunda genç yaşta pek çok şarkıya imzasını atan Alper Erözer, '17' albümünün kariyerinin en deneysel ve en farklı projesi olduğunu söylüyor.

Yeni teklisi için hazırlık yapan Alper Erözer yeni şarkısı ve video klibini de Haziran'nın ilk haftası yayınlanacak.

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Alper Erözer, Bozkurt, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alper Erözer "bir Nedeni mi Var" Diyor - Son Dakika


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