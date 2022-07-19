Altıeylül'de "Kırsal Sinema Günleri" etkinlikleri başladı

Altıeylül Belediyesi tarafından başlatılan "Kırsal Sinema Günleri" etkinlikleri kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar Yeşilçam klasikleriyle buluşuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 40 gün sürecek olan sinema günleri ile Altıeylül'ün 40 kırsal mahallesindeki vatandaşlar sinema ile buluşuyor.

Altıeylül Kırsal Mahalle Sinema Günleri'nin ilk akşamında Pamukçu Mahallesi sakinleri, Hababam Sınıfı Film Serisi'nin sevilen isimlerinden Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'nın oluşturduğu Hababam Vokal Grubu ile bir araya geldi.

Vatandaşlar, daha sonra ise "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" isimli Yeşilçam klasiğini seyretti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçede kültür ve sanat rüzgarlarını estirmeye devam ettiklerini belirtti.

İlçede alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kültür sanat faaliyetleriyle de vatandaşlarımızın güzel vakit geçirmesi için gayret gösterdiklerini bildiren Avcı, "Kültür sanat da bir ihtiyaçtır. Bizler de bu ihtiyacı karşılamak için 40 gün boyunca kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın ayağına beyazperdeyi taşıyacağız inşallah." açıklamasında bulundu.