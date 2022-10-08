ALTIN KELEBEK ADAYLIĞINDAN BİR FİRE DAHA! - Son Dakika
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ALTIN KELEBEK ADAYLIĞINDAN BİR FİRE DAHA!

08.10.2022 22:38
ALTIN KELEBEK ADAYLIĞINDAN BİR FİRE DAHA!

Bu yıl 48. düzenlenen Altın Kelebek ödüllerinde 'yaprak dökümü' sürüyor. Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Aslı Şafak, Şanışer, Işın Karaca ve Yeşim Salkım'ın ardından; bir isim daha adaylıktan çekildiğini duyurdu. Başarılı oyuncu Özlem Türkad, Altın Kelebek adaylığından çekildiğini açıkladı.

Birçok oyuncu, televizyoncu ve şarkıcı, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında, 'adaylık sisteminin adil olmadığına' inandıklarını belirterek adaylıktan çekildiklerini duyurdu.

Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Şanışer ve Aslı Şafak'tan sonra bir oyuncu daha adaylıktan çekildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu isimlere son olarak oyuncu Özlem Türkad da katıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Türkad, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "'En İyi Dizi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterildiğim Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nden oy verme sistemini doğru bulmadığım için çekildiğimi buradan arz etmek isterim.

Tüm Altın Kelebek ekibine ve seyircilerimize teşekkür ediyorum… Saygılar…" dedi.

ALTIN KELEBEK ADAYLIĞINDAN BİR FİRE DAHA!

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Kaynak: Magazinkolik

Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Şanışer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ALTIN KELEBEK ADAYLIĞINDAN BİR FİRE DAHA! - Son Dakika

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