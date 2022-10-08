ALTIN KELEBEK ADAYLIĞINDAN BİR FİRE DAHA!

Birçok oyuncu, televizyoncu ve şarkıcı, Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında, 'adaylık sisteminin adil olmadığına' inandıklarını belirterek adaylıktan çekildiklerini duyurdu.

Vahide Perçin, Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Şanışer ve Aslı Şafak'tan sonra bir oyuncu daha adaylıktan çekildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu isimlere son olarak oyuncu Özlem Türkad da katıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Türkad, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "'En İyi Dizi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterildiğim Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nden oy verme sistemini doğru bulmadığım için çekildiğimi buradan arz etmek isterim.

Tüm Altın Kelebek ekibine ve seyircilerimize teşekkür ediyorum… Saygılar…" dedi.