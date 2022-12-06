"Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" diyen Pınar Deniz'e meslektaşları Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki - Son Dakika
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"Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" diyen Pınar Deniz'e meslektaşları Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki

06.12.2022 14:04

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" dediği konuşmasıyla gündem olan oyuncu Pınar Deniz'e bir tepki de meslektaşlarından geldi. Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada Deniz'i eleştiren paylaşımları beğendi.

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, önceki akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Deniz'in sosyal medyada gündem olan ödül konuşmasına ünlü isimler de sessiz kalamadı.

PINAR DENİZ: DÜNYAYI KURTARMA İSTEĞİ BENİ OYUNCU YAPTI

Gecede ödül alan Deniz, konuşmasında "Çocuk Pınar'ın hayalini gerçekleştirdiniz herkese teşekkür ederim. Bu aralar karmaşık bir ruh haline sahibim. Halbuki çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi. Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim ve sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; "Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım" dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" dedi.

Pınar Deniz'in ödül konuşmasına Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki

BURCU ÖZBERK VE FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN TEPKİ

Pınar Deniz'in sözleri kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Gelen tepkilere herhangi bir cevap vermeyen oyuncuya Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan da tepki gecikmedi. Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmayan ikili, Twitter'da Deniz'i eleştiren yorumları beğendi.

Pınar Deniz'in ödül konuşmasına Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki
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Son Dakika Magazin 'Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı' diyen Pınar Deniz'e meslektaşları Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" diyen Pınar Deniz'e meslektaşları Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah'tan tepki - Son Dakika
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